Понад сто педагогів-практиків обговорили у Львові дошкільне навчання

Понад 100 педагогів-практиків зі Львова, Києва, Івано-Франківська, Дрогобича, Хмельницького, Глухова, Чернівців, Кам’янки-Бузької та Бродів взяли участь у Регіональному теоретико-практичному семінарі «Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності», який відбувся 20 січня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Про це повідомляє ЛНУ ім. Івана Франка Офіційна сторінка.

Проректор ЛНУ з науково-педагогічної роботи Ярослав Гарасим, привітавши учасників семінару, зазначив, що факультет педагогічної освіти є наймолодшим в ЛНУ, але упродовж усієї історії вищого навчального закладу його науковці та працівники своєю невтомною працею творили педагогічну науку, формували ідеї, які ставали визначальними для становлення та розвитку освітнього процесу.

Учасники семінару працювали на пленарному засіданні, де обговорили питання наступності дошкільної та початкової освіти в контексті реалізації концепції Нової української школи; професійної мобільності педагога; наступності у реалізації програми виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; обмінялися міркуваннями щодо суспільних детермінант наступності дошкільної та початкової освіти як складової успіху становлення особистості та ін.

Учасники семінару працювали також у секціях за такими напрямами: «Наступність та перспективність дошкільної та початкової освіти відповідно до державних стандартів»; «Змістове наповнення освітнього простору двох суміжних ланок освіти»; «Партнерська взаємодія дошкільної та початкової ланок освіти (співпраця ДНЗ з початковою школою); «Удосконалення форм організації занять і методів навчання в старших дошкільних групах та початкових класах»; «Особливості організації занять і проведення уроків з фахових дисциплін дошкільної та початкової освіти»; «Формування професійної компетентності та соціальної мобільності вихователів ДНЗ і вчителів початкової школи до роботи в умовах полікультурного середовища»; «Інноваційні технології та авторські школи підготовки конкурентноспроможних фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності»; «Соціокультурна компетенція педагога як складова його професійної компетентності та соціальної мобільності».

Окрім того, учасники семінару взяли участь у двох майстер-класах – «Казкотерапія як метод профілактики різних видів залежностей у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» та «Практичні заняття з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку на заняттях аплікації та моделювання з паперу при опрацюванні новорічно-різдвяної теми».

Ініціаторами проведення семінару є кафедра початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти. Організатори заходу – Львівський університет імені Івана Франка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.