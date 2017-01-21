Патрульні Львова долучилися до естафети на підтримку ветеранів 22PushupChallenge (ВІДЕО)

Управління патрульної поліції Львова отримало естафету #22PushupChallenge від 79-ї окремої десантно-штурмової бригади

Про це інформує Патрульна поліція Львова. Флешмоб розпочали в Україні, аби привернути увагу до проблеми українських ветеранів, які захищали нашу країну і мають посттравматичний синдром. Естафета прийшла до нас зі США. Вона розпочалася там після оприлюднення звіту Департаменту у справах ветеранів про кількість самогубств. З’ясувалося, що 22 ветерани щодня вчиняли самогубство. Щоб привернути увагу суспільства до цієї жахливої статистики, запровадили флешмоб, умовою якого було віджимання 22 рази впродовж 22 днів.

Працівники патрульної поліції Львова виконали умови естафети і передали її в Департамент патрульної поліції України. У флешмобі одночасно взяли участь 28 управлінь патрульної поліції України.