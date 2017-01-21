Наполягаємо на необхідності розробити чітку стратегію поводження із ТПВ у місті – «Народний контроль»

Заява фракції «Народний контроль» щодо необхідності термінових заходів для забезпечення нормального санітарного стану у Львові через загострення сміттєвої кризи

Від початку трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі депутати фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді неодноразово застерігали: бездіяльність виконавчої влади у вирішенні сміттєвої кризи призведе до катастрофічних наслідків. І їх ми зможемо відчути вже з першим потеплінням, коли Львів, засипаний відходами, опиниться перед загрозою виникнення епідемій.

Тож саме велика ймовірність надзвичайної ситуації змушує сьогодні терміново вдаватися до непопулярних, але вкрай необхідних кроків для її запобігання. Оскільки чиновники, що уже понад півроку живуть лише очікуванням єврокредиту, показали свою неспроможність вивільнити Львів від сміття, львівські депутати прийняли ухвалу «Про критичну ситуацію, яка склалася на адміністративній території Львівської міської ради у звʼязку із неможливістю вивезення твердих побутових відходів».

Так, під час позачергової сесії депутати фракції «Народний контроль» озвучили низку застережень до ухвали. Та все ж вона пропонує варіант, як місту не потонути у відходах і не скотиться у ХХІ столітті в реалії глибокого середньовіччя, допоки не зведено сміттєпереробний завод. А це питання щонайменше кількох років.

Важливо, що ухвала одним зі своїх пунктів чітко забороняє створення сміттєвих полігонів у межах міста. Натомість пропонує на території КОЖНОГО району Львова створити тимчасові майданчики з розміщення комплексів із перевантаження та брикетування ТПВ для їх подальшого вивозу за межі Львова. Майданчики використовуватимуться лише у разі критичних ситуацій із вивезенням сміття у місті. Пресовані і брикетовані відходи менш громіздкі в обʼємі – відтак для їх транспортування не доведеться викладати такі шалені суми, як торік. Куди саме вивозитиметься пресоване сміття – це відповідальність чиновників, що мають згадати про свої службові обовʼязки та у цивілізований спосіб домовлятися про прийом відходів полігонами інших міст, а не потайки по ночах розвозити сміття по всій країні.

Водночас ми готові контролювати дотримання пункту ухвали про неприпустимість складування відходів у межах Львова – на майданчиках відходи не можуть зберігати, а лише брикетувати.

Надалі ж вимоги фракції «Народний контроль» для вирішення сміттєвої кризи залишаються незмінними. Як і раніше, ми вимагаємо оголосити міжнародний інвестиційний конкурс на зведення сміттєпереробного заводу. Також наполягаємо на необхідності розробити чітку стратегію поводження із ТПВ у місті, сортування відходів. Окрім того, потрібно провести потужну інформаційно-розʼяснювальну роботу серед мешканців міста, які мають розуміти, для чого влада вдається до того чи іншого кроку.

Сміттєву кризу можна вирішити лише комплексно із залученням до процесу всіх ланок місцевої влади та мешканців міста.