На трасі Київ – Чоп сталася ДТП через ожеледь, постраждала вагітна

Патрульні склали протокол на фірму, яка не відреагувала на їхнє звернення й не усунула ожеледицю на ділянці, де згодом сталася ДТП

Як повідомляє Патрульна поліція Львова, вчора близько 13 години патрульні виявили на ділянці починаючи з 435 км автодороги Київ – Чоп сильну ожеледицю. Інспектори зателефонували на «гарячу лінію» фірми, яка обслуговує цю дорогу. Реакція на звернення патрульних мала бути миттєвою. Однак за кілька хвилин фірма повідомила, що це не їхня ділянка. Ще через 20 хвилин прийшло повідомлення про ДТП на 463 кілометрі+ 550 метрів. Патрульні були на місці події через 2 хвилини. Зіштовхнулися Volkswagen LT та Skoda Fabia. Водієм легковика виявилася вагітна жінка. Патрульні надали їй домедичну допомогу та викликали швидку. На щастя, жінка не потребувала госпіталізації і почувалася добре. Коли вона повернулася на місце аварії, на неї склали протокол за скоєну ДТП. З’ясували, що цю ділянку таки обслуговує згадана раніше фірма. На місце приїхав її представник і на посадовця в присутності свідків склали протокол за ч.4 ст.140 КупАП за порушення правил утримання доріг, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Відповідальність передбачена за таке порушення: штраф в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб.

Після цього випадку дорогу почали інтенсивно посипати.