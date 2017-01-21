На Старосамбірщині мало не згоріла дерев’яна церква (фото, відео)

Рятувальники запобігли повному знищенню храму

20 січня о 13:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в церкві в с. Бачина Старосамбірського району. На місце виклику відразу скерували пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику. Як стало відомо по прибуттю рятувальників до місця виклику, церква дерев’яна трикупольна УПЦ КП святого Великомученика Йосафата, збудована в 1868 році, не є пам’яткою архітектури.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, о 14:15 вдалося локалізувати пожежу, а о 17:12 – повністю ліквідувати. Вогонь знищив два куполи церкви на площі 50 кв. м. Завдяки оперативним діям вогнеборців і місцевої громади, яка активно долучилася до проведення робіт з ліквідації пожежі, вдалося врятувати церкву від повного знищення вогнем і запобігти поширенню полум’я на розташовану поряд дзвіницю.

До ліквідації займання залучили 29 рятувальників і 8 одиниць спецтехніки.

Причини виникнення займання встановлюють. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.