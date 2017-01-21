На Миколаївщині загинув військовослужбовець-строковик

Трагедія сталася вчора, 20 січня

Близько 16.30 в одній із військових частин на Миколаївщині, внаслідок порушення правил безпеки отримав поранення, не сумісне з життям військовослужбовець строкової служби. Про це повідомляє сайт Міноборони України.

Задля з’ясування причин та обставин, що призвели до загибелі військовослужбовця, командуванням військової частини спільно з працівниками правоохоронних органів проводить розслідування.

Керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України висловлює співчуття рідним і близьким загиблого військовослужбовця.