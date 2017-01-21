На Луганщині прикордонники затримали жінку, яка перебувала в розшуку

Жінка намагалася відкупитися за 1600 гривень

Українку, яка намагалася незаконно перетнути кордон з України в Росію, затримали сьогодні прикордонники Луганського загону. Зупинити порушницю прикордонникам допомагав службовий собака Карат, який першим зафіксував рух невідомої особи в напрямку державного кордону. По слідах правоохоронці наздогнали та затримали жінку, яка виявилася нашою співвітчизницею.

Відразу після затримання жінка запропонувала прикордонному наряду неправомірну винагороду в розмірі 1600 гривень. За ці кошти вона хотіла, аби прикордонники її відпустили та дозволили безперешкодно перетнути кордон. Однак на свою пропозицію отримала категоричну відмову.

Порушниця не просто так хотіла потрапити в сусідню країну, а тому й намагалася відкупитися від прикордонників. Як зясувалося, вона перебуває в розшуку й мала намір потрапити до Росію поза пунктами пропуску, щоб приховатись від правоохоронних органів України, які розшукували її за скоєння крадіжки.

Громадянку України прикордонники передали співробітникам Національної поліції, а також притягнули до адміністративної відповідальності.