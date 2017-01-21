До Львова приїде обмінятися досвідом молодь Дніпропетровщини (програма)

Упродовж 30 січня – 3 лютого 2017 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбуватиметься обмін досвідом в реалізації соціальних і наукових проектів між Дніпропетровщиною та Львівщиною. Проект реалізують у рамках Програми національних обмінів за фінансування Європейського Союзу та Національного фонду підтримки демократії (США).

Мета проекту – започаткувати співпрацю між активними молодими науковцями Дніпропетровщини та Львівщини задля всебічного розвитку молодіжних ініціатив, створення спільних міжрегіональних проектів та обміну знаннями.

Місце проведення: навчальний корпус № 4 Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12).

Програма заходу.