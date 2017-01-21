Львів’янин втратив 100 000 гривень, передавши їх через знайомого у Київ

Правоохоронці встановлюють обставини злочину, відкрито кримінальне провадження

До Сихівського відділу поліції 19 січня звернувся по допомогу 39-річний місцевий мешканець. Він повідомив, що місяць тому домовився про послугу з 41-річним мешканцем міста Кривий Ріг, який перебував у Львові. Через нього чоловік передав своєму знайомому з Києва 100 000 гривень. Однак зловмисник адресату гроші не вручив, проте й заявнику їх не повернув.

Правоохоронці з’ясовують обставини події, триває досудове розслідування. Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.