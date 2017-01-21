Львів’яни зможуть зустрітися з Соломією Чубай у проекті «12 неймовірних жінок»

У середу, 25 січня, львів’яни матимуть нагоду зустрітися з талановитою співачкою, дбайливою мамою особливого хлопчика Олекси, сильною жінкою Соломією Чубай

Відкрите інтерв’ю традиційно відбудеться у дворику «Львівської копальні кави» (пл. Ринок, 10). У рамках проекту Мар’яни Савки «12 неймовірних жінок…» Соломія говоритиме про толерантність. Початок – о 18:00. Вхід вільний.

Рік, що минув, був багатим на соціально-освітньо-культурні проекти. Проте один із них – «Колискові для Олекси», ініційований співачкою Соломією Чубай, – став абсолютно унікальним для українського суспільства. Вперше ми не просто відверто заговорили про особливих дітей, а й відмовилися від страху, поблажливого співчуття чи заперечення їхньої участі у нашому житті. «Колискові для Олекси» – не лише аудіоальбом та зірковий концерт, покликаний привернути увагу до дітей з Синдромом Аспергера. Це залучення психологів до роботи з вчителями початкових класів та вихователями у дитсадках. Це поведінкова терапія з батьками, що не в змозі самостійно впоратися з вихованням особливої дитини. Це велика школа взаєморозуміння та толерантності. І саме про ці цінності говоритимуть під час зустрічі Мар’яна Савка та Соломія Чубай. «Толерантність – це вміння помічати і розуміти тих, хто чимось інакший, підкріплене бажанням знати, чому це так. Без цього вміння і бажання нам не стати повноцінними особистостями», – каже Мар’яна Савка.

Соломія Чубай – співачка, автор і куратор мистецьких проектів. Народилася та живе у Львові. В одинадцять років потрапила на навчання у Мюнхенський інтернат. У 20 років стала учасницею студентської стипендійної програми від Інституту Сервантеса у Мадридському університеті. Працювала вчителькою, філологом-іспаністом, ведучою на ТБ, прес-секретарем у МО «Дзиґа», арт-директором у промоушн-компанії «Дік-Арт», перекладачем на ТВі. Нині – директор ГО «Вірменська-35», солістка гурту «Джалапіта», організатор таких проектів, як «Флюгери Львова», «Джаз без», «Наше Різдво», вечори поезії Костя Москальця, Богдана-Ігоря Антонича, Грицька Чубая та ін. У 2016-му організувала соціально-культурний проект «Колискові для Олекси» – аудіоальбом і концерт на підтримку сімей, де зростають діти-аутисти.