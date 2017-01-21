Львів’яни долучаться до Всеукраїнського вікімарафону

Українська Вікіпедія святкує 13-й день народження

Усі охочі можуть привітати її, написавши власну статтю в рамках Всеукраїнського вікімарафону, який організовує Вікімедіа Україна / Wikimedia Ukraine.

У Львові до нього можна буде долучитися 28 січня, в суботу, о 15.00 – у приміщенні Першої Львівської медіатеки (вул. Мулярська, 2А-). Учасникам зустрічі розкажуть про принципи та правила у Вікіпедії, навчать грамотно писати статті та завантажувати файли до неї, розкажуть про волонтерів Вікіпедії та їхню діяльність.

Оскільки у медіатеці небагато комп’ютерної техніки, учасників зустрічі просять за можливості взяти з собою власні ноутбуки чи нетбуки. Wi-Fi у медіатеці наявний і безкоштовний.