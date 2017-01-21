Гурт «Скрябін» привезе до Львова нову програму

11 лютого 2016 року гурт «Скрябін» завітає до Львова, щоб презентувати нову програму «Я сховаю тебе до себе в серце»

На концерті прозвучать і знайомі всім прихильникам творчості гурту пісні «Мовчати», «Старі фотографії», «Люди як кораблі», і композиції з ранньої творчості гурту «Скрябін».

Організатори обіцяють прихильникам, що зустріч буде по-справжньому особливою, наповненою неочікуваними хітами та сюрпризами.

Концерт Скрябіна з програмою «Я сховаю тебе до себе в серце» відбудеться у Львові 11 лютого 2017 року у приміщенні !FESTRepublic.club (м. Львів, вул. Старознесенська, 24-26). Початок 19.00.

Замовлення квитків – на сайті: cshow.me/skrabin-11-02-2017 або за адресою: м.Львів вул. Фурманська, 3.

«Скрябін» – відомий український гурт, якому в 2014-му виповнилося 25 років. Тоді музиканти з аншлагом відіграли великі концертні шоу «25» в багатьох містах країни. Лідер гурту Андрій Кузьменко був знаним і шанованим в Україні музикантом, письменником, телеведучим. Загибель Андрія стала величезною втратою для кожного, хто його знав, та для всієї країни.

Уже два роки «Скрябін» гастролює без свого фронтмена Кузьми Скрябіна. Та попри це, кожен концерт гурту наповнений особливою енергетикою та атмосферою.