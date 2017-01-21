Група в’єтнамців нелегально пробиралася з Росії в ЄС через Україну

На кордоні з Росією прикордонники зупинили групу нелегалів із В’єтнаму й українця, який допомагав їм у «мандрівці»

Чотирьох громадян В’єтнаму та нашого співвітчизника затримали вчора прикордонники Харківського загону на кордоні з Росією.

Інформацію про можливе порушення державного кордону заздалегідь отримали співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби. До ймовірного місця незаконного перетину кордону групою незаконних мігрантів вислали прикордонний наряд відділу «Веселе». Уже невдовзі між російським населеним пунктом Середа та українським Нескучне порушників викрили та затримали. Вони саме порушили кордон з Росії та пробиралися вглиб України. Група «мандрівників» складалася з 4 громадян В’єтнаму віком від 25 до 39 років, а супроводжував їх 26-річний мешканець Харкова.

Як з’ясували, іноземці, прибувши в Росію, далі в пошуках кращої долі вирішили прямувати до країн Європи, транзитом перетнувши Україну. Оскільки документів, які давали б право на перетин українського кордону, вони не мали, то свій маршрут проклали, оминаючи пункти пропуску. У незаконній подорожі наш співвітчизник погодився допомогти в’єтнамцям за грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США

Правопорушників затримали. Подальшу їхню долю вирішить суд. Крім того, направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».