Друзі України в усьому світі сьогодні збираються на протест Stop Putin’s War in Ukraine 3.0

У суботу, 21 січня, о 14:00 українські патріоти і друзі України зберуться на черговий всесвітній протест проти російської агресії Stop Putin’s War in Ukraine 3.0
Про це йдеться на сторінці події у Facebook.
Головна мета акції – привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, показати важливість єдності і солідарності з Україною, а також закликати увесь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в нашій державі.
«Хоча зараз події в Криму та на Сході Україні уже майже не висвітлюються світовими медіа, розпочата Путіним гібридна війна ніколи не припинялась і продовжує забирати людські життя», – зазначають організатори акції, Всесвітній Рух Патріотів України.
Протести відбудуться в містах України та світу, зокрема в Грузії, Австралії, Франції, Швейцарії та багатьох інших. Протести відбудуться і в Росії – Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Улан-Уде.
«Акції пройдуть по всій Україні, практично у кожній області – Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Житомир, Луцьк. Донецька область – це Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ. Практично кожне місто України долучаться до цієї акції і долучається весь світ. По Україні акції відбудуться о 15 годині, 21 січня, у суботу. В Європі плануються о 14-й, але міста можуть змінювати години, тому краще слідкувати за інформацією у Facebook», – додала у коментарі сайту 5 каналу куратор акції «Стоп Путін!» в Україні Олена Живко.
Вимоги учасників протесту:
- Вивести усі іноземні збройні формування, військову техніку, а також найманців з території України (включно з Кримом) під наглядом ОБСЄ. Роззброїти всі незаконні групи. Відновити повний контроль над державним кордоном з боку України у всій зоні конфлікту, згідно з п.п.9-10 Мінських угод від 12.02.2015р. і резолюції Генасамблеї ООН від 16.11.2016р.
- Збільшити спостережну місію ОБСЄ до 24 годин на добу, сім днів на тиждень, та допустити її до частини українсько-російського кордону, яку Україна тимчасово не контролює, тому що російсько-сепаратистські війська припиняють атаки тільки тоді, коли спостерігачі ОБСЄ присутні на фронті.
- Негайно звільнити всіх заручників і незаконно утримуваних осіб (включаючи українських полонених, військових та цивільних, що незаконно утримуються на територіях Криму, Донбасу і країни-агресора Росії, а також громадян інших країн), які знаходяться під арештом за політично мотивованими і сфабрикованими звинуваченнями – згідно з п.6 Мінських угод від 12.02.2015р.
- Звільнити тимчасово окуповану країною-агресором Росією територію Криму і Севастополю, згідно з резолюцією Генасамблеї ООН від 16.11.2016р.