Друзі України в усьому світі сьогодні збираються на протест Stop Putin’s War in Ukraine 3.0

У суботу, 21 січня, о 14:00 українські патріоти і друзі України зберуться на черговий всесвітній протест проти російської агресії Stop Putin’s War in Ukraine 3.0

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

Головна мета акції – привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, показати важливість єдності і солідарності з Україною, а також закликати увесь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в нашій державі.

«Хоча зараз події в Криму та на Сході Україні уже майже не висвітлюються світовими медіа, розпочата Путіним гібридна війна ніколи не припинялась і продовжує забирати людські життя», – зазначають організатори акції, Всесвітній Рух Патріотів України.

Протести відбудуться в містах України та світу, зокрема в Грузії, Австралії, Франції, Швейцарії та багатьох інших. Протести відбудуться і в Росії – Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Улан-Уде.

«Акції пройдуть по всій Україні, практично у кожній області – Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Житомир, Луцьк. Донецька область – це Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ. Практично кожне місто України долучаться до цієї акції і долучається весь світ. По Україні акції відбудуться о 15 годині, 21 січня, у суботу. В Європі плануються о 14-й, але міста можуть змінювати години, тому краще слідкувати за інформацією у Facebook», – додала у коментарі сайту 5 каналу куратор акції «Стоп Путін!» в Україні Олена Живко.

Вимоги учасників протесту: