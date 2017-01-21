Бізнесменів запрошують на зустріч із Фукуямою

Львівська бізнес-школа УКУ спільно з Школою управління УКУ запрошують представників бізнесу на зустріч з доктором Френсісом Фукуямою, директором Центру демократії, розвитку та верховенства права Стенфордського університету на тему «Ефективна демократія: Творення успішних приватно-публічних коаліцій».

Зустріч із Френсісом Фукуямою у Львові: «Ефективна демократія: Творення успішних приватно-публічних коаліцій»

Під час зустрічі з відомим бізнес-мислителем ітиметься про те:

– На що може мати бізнес вплив в країні в період трансформацій, а на що – ні?

– Які конкретні кроки і рішення повинен зробити відповідальний бізнес задля успіху країни в цілому?

Зустріч буде корисною для власників і топ-менеджерів бізнесу, представників органів влади і місцевого самоврядування.

Зустріч «Ефективна демократія: Творення успішних приватно-публічних коаліцій» з Френсісом Фукуямою відбудеться у вівторок, 31 січня, о 16:00. Докладну інформацію учасники отримають додатково.

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації.. Кількість місць обмежена. Участь буде підтверджено листом у відповідь на реєстрацію.

Мова події: англійська (з перекладом).

Контактна особа: Лілія Кузік, lkuzik@lvbs.com.ua, 067 67 56 608.