Зі Львова запускають новий міжнародний рейс до Італії

У березні 2017 року із Міжнародного аеропорту “Львів” імені Данила Галицького курсуватиме новий авіарейс до Брешії (Італія).

Польоти виконуватимуть з 4 березня щосуботи, а з 31 березня – щопонеділка і щоп’ятниці.

Про це повідомили у департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА.

Варто зазначити, що авіаперевізник “Windrose” (Роза Вітрів) перенесе рейси в Брешію (Італія) з Івано-Франківська. Пасажирам з Івано-Франківська обіцяють організувати окреме автобусне сполучення зі Львовом.

Додатково:

Брешія – місто та муніципалітет на півночі Італії, у регіоні Ломбардія, столиця провінції Брешія. Розташовується на відстані близько 450 км на північний захід від Риму, 85 км на схід від Мілану.