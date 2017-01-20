Завтра у Львові відбиратимуть кандидатів до національної збірної Ігор Інвіктус 2017

Про це повідомляє управління фізичної культури та спорту, Прес-служба ОДА

Захід відбудеться на легкоатлетичному манежі з велотреком Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України, за адресою: м. Львів, вул.Клепарівська, 39 а. Початок – о 10:00.

У львівському етапі відбору братимуть участь представники Львівської, Рівненської, Волинської та Тернопільської областей. Загалом учасниками будуть 38 спортсменів, серед яких військовослужбовці та ветерани, котрі отримали травми під час виконання службового обов’язку.

Нагадаємо, 2017 року українці вперше візьмуть участь в «Іграх нескорених» (Ігри Інвіктус), що пройдуть у Торонто, Канада, у травні.

Ігри нескорених, або Invictus Games – аналог Паралімпійських ігор для військовослужбовців. Це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів з обмеженими фізичними можливостями, засновані принцом Гаррі Уельським. Слово Invictus означає «незламний», або «нескорений» та уособлює стійкість чоловіків та жінок, які зазнали серйозних поранень, однак знайшли в собі сили до нових звершень.

Перші ігри відбулись 2014 року у Лондоні та стали яскравим свідченням того, на що здатні військові, які захищають свою країну, і наскільки незламною є їхня воля до життя. У 2016 році успіх лондонських змагань повторили Ігри у Орландо, а вже 2017 року військові-спортсмени втретє зустрінуться у Торонто.

На змагання в Торонто у травні 2017 року запрошено вже 17 країн. Разом з Україною 2017 року вперше братиме участь в Іграх нескорених збірна Румунії.