З Тернопільщини через Львів до Польщі курсуватимуть автобуси за новим маршрутом (графік)

Відтепер дістатися Польщі можна автобусами, які курсують за новим маршрутом: із польського Любомежа до Теребовлі Тернопільської області

Про це повідомляє сайт ternopil.te.ua.

У Польщі автобус прямує через міста Єлена-Гура, Вроцлав, Ополе, Глівіце, Катовіце, Краків, Тарнов, Жешув і Ярослав. В Україні – через Львів, Золочів, Тернопіль. Кінцевий пункт призначення – Теребовля.

У Львові автобус зупинятиметься на автовокзалі, що на вулиці Стрийській, 109.

Автобус виїжджатиме з Польщі щосереди та щоп’ятниці. До Польщі також куруватиме по середах і п’ятницях.

Контактна особа в Україні: Ольга +380 98 903 1533, з польського боку: Szymon Chadzy 0048697499933.