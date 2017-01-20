Управління «Секретаріат ради» ЛМР очолив Юрій Лукашевський

Управління «Секретаріат ради» очолив Юрій Лукашевський, який досі виконував обов’язки керівника цього управління.

Подаємо біографічну довідку посадовця.

Біографічна довідка

Лукашевський Юрій Олегович народився 30 вересня 1982 року у місті Львів.

Освіта

Вища. 2010-2013 рр. — Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державного управління, спеціальність державне управління.

1999-2004 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, магістр історії, спеціальність: історик, вчитель історії.

Досвід роботи

2014 по цей час — управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради, заступник начальника управління.

2007-2014 — управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради, начальник відділу громадського партнерства.

2004-2007 — ТзОВ «Бріз», менеджер з продажу.