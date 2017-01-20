Українські спортсмени-паралімпійці – абсолютні лідери Кубка світу з лижних гонок і біатлону

Сьогодні, 20 січня, в Західному реабілітаційно-спортивному центрі на Турківщині розіграли останні комплекти нагород першого етапу Кубка світу з лижних гонок та біатлону

Українські спортсмени-паралімпійці вибороли найбільшу кількість нагород і є абсолютними лідерами цих змагань. Загалом команда України виборола 56 високих нагород: 19 золотих, 16 срібних та 21 бронзову.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

За підсумками змагань, другу сходинку посідає команда Німеччини, паралімпійці якої здобули 13 медалей – 6 золотих, 4 срібні та 3 бронзові, третє місце – в команди Франції – 7 нагород, серед яких 6 золотих та срібна медаль.

З 18 країн світу, які брали участь у кубкові світу з лижних перегонів та біатлону, команди 10 вибороли медалі світової проби.

Неофіційний залік Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що з 13 до 20 січня 2017 року тривав в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України:

№п/п Країна Медалі Загалом золото срібло бронза 1 Україна 19 16 21 56 2 Німеччина 6 4 3 13 3 Франція 6 1 7 4 Корея 2 1 3 5 Білорусь 1 6 7 14 6 Норвегія 1 4 2 7 7 Австрія 1 1 1 3 8 Японія 1 1 2 9 Фінляндія 1 1 2 10 Китай 1 1

Наразі всі спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, який відбудеться в Німеччині у м.Фінстерау з 10 до 19 лютого 2017 року.