Українські спортсмени-паралімпійці – абсолютні лідери Кубка світу з лижних гонок і біатлону

Сьогодні, 20 січня, в Західному реабілітаційно-спортивному центрі на Турківщині розіграли останні комплекти нагород першого етапу Кубка світу з лижних гонок та біатлону
Українські спортсмени-паралімпійці вибороли найбільшу кількість нагород і є абсолютними лідерами цих змагань. Загалом команда України виборола 56 високих нагород: 19 золотих, 16 срібних та 21 бронзову.
Про це повідомили в управлінні фізичної культури і спорту Львівської ОДА.
За підсумками змагань, другу сходинку посідає команда Німеччини, паралімпійці якої здобули 13 медалей – 6 золотих, 4 срібні та 3 бронзові, третє місце – в команди Франції – 7 нагород, серед яких 6 золотих та срібна медаль.
З 18 країн світу, які брали участь у кубкові світу з лижних перегонів та біатлону, команди 10 вибороли медалі світової проби.
Неофіційний залік Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що з 13 до 20 січня 2017 року тривав в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України:
|№п/п
|Країна
|Медалі
|Загалом
|золото
|срібло
|бронза
|1
|Україна
|19
|16
|21
|56
|2
|Німеччина
|6
|4
|3
|13
|3
|Франція
|6
|1
|7
|4
|Корея
|2
|1
|3
|5
|Білорусь
|1
|6
|7
|14
|6
|Норвегія
|1
|4
|2
|7
|7
|Австрія
|1
|1
|1
|3
|8
|Японія
|1
|1
|2
|9
|Фінляндія
|1
|1
|2
|10
|Китай
|1
|1
Наразі всі спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, який відбудеться в Німеччині у м.Фінстерау з 10 до 19 лютого 2017 року.