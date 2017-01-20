У “Жулянах” у літаку виявили комплектуючі до зброї та авіатехніки без документів

В аеропорту «Жуляни» під час огляду багажного відділення літака, який здійснював рейс до Ірану, прикордонники виявили 17 ящиків з комплектуючими до зброї та авіаційної техніки, які не мали супровідних документів. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Зі слів екіпажу, ящики нібито містять ремонтний комплект для літака та не обліковані у бортовому журналі через неуважність. Після детального огляду в трьох ящиках виявили комплектуючі, які, скоріш за все, належать до складових протитанкового керованого ракетного комплексу «Фагот». У решті ящиків містилися комплектуючі до літаків.

Зараз триває експертиза обладнання.

Інформацію відправили в Службу безпеки для реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ознак злочинів передбачених ст. 201 КК України (контрабанда) та ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).