У Стебнику 82-річна жінка померла, ймовірно, через удушення чадним газом

Правоохоронці встановлюють причину смерті пенсіонерки

За попередніми висновками, жінка померла внаслідок удушення чадним димом. У Дрогобицький відділ поліції 19 січня о 07.30 надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що у місті Стебник, прибувши на виклик, вони виявили у помешканні тіло старенької жінки без ознак життя.

Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася 82-річна місцева мешканка. За попередніми висновками, пенсіонерка померла від удушення чадним димом. Одяг, котрий жінка сушила на обігрівачі почав тліти та спричинив задимлення.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Триває слідство, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.