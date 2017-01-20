У Сокалі під час пожежі загинуло двоє людей

В будинку, де сталося загорання, виявлено два обгорілих тіла. Правоохоронці встановлюють особи загиблих.

До Сокальського відділення поліції 19 січня о 00.45 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Хмельницького горить одноповерховий особняк. Після того як рятувальники локалізували вогонь, правоохоронці виявили в будівлі тіла двох людей.

Було встановлено, що в особняку проживали дві жінки, одній з яких 76 років, а іншій – 80. За попередніми висновками, пожежа сталася внаслідок «порушення правил техніки пожежної безпеки при поводженні з пічним обладнанням».

Тіла відправлені на експертизу, з’ясовуються обставини події. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), інформує відділ комунікації поліції Львівської області.