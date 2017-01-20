У Львові хочуть запровадити гарантований мінімум надання безоплатної стоматологічної допомоги

Виконком ухвалив проект Програми фінансування стоматологічної допомоги на 2017-2018 роки

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив сьогодні, 20 січня, проект Міської Програми фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення м. Львова на 2017-2018 роки. Відтак його подадуть на затвердження сесії міської ради.

Програма передбачає гарантований мінімум надання безоплатної стоматологічної допомоги окремим категоріям населення Львова: допомога дітям, невідкладна допомога для усіх мешканців міста при гострому стані і для виведення з гострого стану та допомога пільговим категоріям. Загалом така допомога передбачена для 10 категорій населення.

«Упродовж багатьох років у Львові, в Україні, ведеться дискусія про статус комунальних поліклінік. Приймаючи бюджет на 2017 рік, депутати ухвалили рішення зменшити фінансування по галузі стоматології, оскільки медична субвенція дуже обмежена і не дозволяє забезпечити повністю видатки на утримання галузі охорони здоров’я. Водночас стоматологія – чи не єдина галузь, яка законодавством дозволяє впроваджувати платні послуги. І тому, враховуючи цю ситуацію, є пропозиція, щоб комунальні стоматполіклініки перепрофілювати в комунальні неприбуткові підприємства, щоб вони могли офіційно, через касовий апарат заробляти гроші за ту чи іншу стоматологічну послугу. Законодавство чітко регламентує, що є певні категорії населення, яким держава гарантує надання стоматологічної допомоги. І для того, щоб місто виконало вимоги законодавства і забезпечило надання медичної допомоги окремим категоріям населення, прийнята ця програма.

Документ передбачає оплату стоматологічної допомоги для таких категорій, як діти (в повному обсязі), також невідкладної допомоги в гострому стані та виведення з цього стану (для усіх мешканців міста Львова), оплату допомоги пільговим категоріям населення. До пільгових категорій належать учасники бойових дій, ветерани війни, інваліди війни, інваліди 1 і 2 групи, вагітні жінки, почесні донори України, члени сімей загиблих учасників АТО, пенсіонери. Тобто при їх зверненні в стоматологічну поліклініку бюджет буде відшкодовувати надану допомогу. Всі інші платитимуть офіційно, через касу, відповідно до встановлених прейскурантів. Так, як це є на ринку стоматологічних послуг в усьому світі», – пояснив начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Також очільник додав, що на наступній сесії планується прийняття чотирьох ухвал, відповідно до яких комунальні стоматполіклініки міста мають змінити форму господарювання з комунальних установ на комунальні некомерційні підприємства, що дає їм можливість надавати послуги за офіційну плату.

Він зауважив, що, відповідно до медичної реформи, усі заклади охорони здоров’я мають стати комунальними некомерційними підприємствами. «Щодо всіх закладів охорони здоров’я будуть подані проекти ухвал на реорганізацію їх у комунальні некомерційні підприємства. Тому що сьогодні реформа говорить про те, що заклади охорони здоров’я мають стати комунальними некомерційними підприємствами з тим, щоби вони офіційно заробляли гроші за послугу – або за рахунок державного страхування, або за офіційну оплату мешканців (статус підприємства)», – зазначив він.