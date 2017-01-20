У Львові відбудеться заключний гала-концерт Різдвяного фестивалю «Велика коляда»

В День Соборності України, 22 січня, у храмі Пресвятої Євхаристії (пл. Музейна,1) о 17.00 год. розпочнеться Заключний гала-концерт XVIII Різдвяного фестивалю «Велика коляда».

Нагадаємо, Різдвяний фестиваль «Велика коляда» – це творчі зустрічі і співпраця митців, репертуарне збагачення, відкриття нових імен, занурення у світ української коляди та суголосне возвеличення таїнства Різдва, інформує прес-служба ЛМР.

Цьогоріч у виконанні різних творчих колективів лунають коляди і різдвяні твори Закарпаття.