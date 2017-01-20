У Львові син причетний до крадіжки у власної матері

Як встановили працівники Червоноградського відділу поліції, до крадіжки золотого ланцюжка з хрестиком у 56-річної місцевої мешканки може бути причетний її син.

У Червоноградський відділ поліції 19 січня з заявою про крадіжку звернулась 56-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її квартири було викрадено золотий ланцюжок з хрестиком вартістю майже сім тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки може бути причетний 31-річний син заявниці, котрий у той день заходив до неї в гості.

Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.