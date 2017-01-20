У Львові розшукали дівчинку-підлітка, яка пішла з дому

Поліцейські тимчасово влаштували дівчину в дитячий притулок

У Галицький відділ поліції 18 січня ввечері звернулася по допомогу 43-річна львів’янка. Жінка повідомила, що її 15-річна підопічна вранці пішла з дому й не повернулася. На телефонні дзвінки дівчинка відповідала, проте повертатись додому відмовилася, сказала, що хоче погуляти.

Батьків дівчини позбавлено батьківських прав, тому вона проживає з опікункою і вже кілька разів ішла з дому, проте завжди поверталася сама.

Сьогодні, 20 січня, правоохоронці розшукали дівчину й тимчасово влаштували її в один з дитячих притулків у Львові. Вона здорова та неушкоджена, зараз із розшуканою працює психолог, – додали у відділі комунікації поліції Львівської області.