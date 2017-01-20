У Львові працівник автомийки викрав з каси 10 тисяч гривень

Як встановили поліцейські, раніше судимий 23-річний працівник автомийки викрав з каси 10 тисяч гривень, взяв робочий телефон, сів у вимитий автомобіль клієнта і поїхав.

В Франківський відділ поліції 19 січня за допомогою звернувся 32-річний директор однієї з автомийок міста. Чоловік повідомив, що вночі з каси мийки було викрадено 10 тисяч гривень, а також мобільний телефон «Самсунг» і документи працівників.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 23-річний львів’янин, працівник автомийки. Поліцейськими було також встановлено, що чоловік причетний до крадіжки автомобіля «Кіа Спортейдж», який знаходився на території мийки.

«Зловмисник викрав з каси гроші, взяв з собою робочий телефон, сів у помитий автомобіль клієнта автомийки і поїхав. Встановивши його особу, ми з’ясували, що він перебував у розшуку за скоєння крадіжки», – повідомив в.о. начальника Франківського відділу поліції майор поліції Олександр Кінах.

Як встановили правоохоронці, викрадений автомобіль належить 52-річному мешканцю одного з сіл Пустомитівського району. Транспортний засіб у зловмисника вилучено і повернуто власнику.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) та за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, що загрожує зловмиснику – від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Поліцейські затримали правопорушника згідно ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.