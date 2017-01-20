У Львові організовують вечір пам’яті Ярослава Заміщака

22 січня о 19.00 у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ відбудеться різдвяний вечір «Летіла птаха», присвячений пам’яті Ярослава Заміщака – скрипаля, засновника і диригента камерного молодіжного хору «Теотокос».
У концерті візьмуть участь: дівочий вокально-хореографічний ансамбль «Панночка», октет «Орфей», Володимир Кудовба, Tenors BEL’CANTO, капела бандуристок «Дзвінга», вокальна формація священиків-випускників Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ, народний ансамбль пісні і танцю «Черемош», камерний хор «Теотокос» (солістка Андріана Чучман).
Ведучі – Наталя та Галина Підківки.