У Львові двоє чоловіків обікрали сусіда

За скоєне правопорушення зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Сихівський відділ поліції 19 січня звернувся 64-річний львів’янин, котрий повідомив, що з його квартири було викрадено гроші в сумі чотириста гривень, ключі та інші речі. Завдані збитки заявник оцінив у п’ять тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє чоловіків, віком 51 та 52 роки, які є сусідами заявника.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185(крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.