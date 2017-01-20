У Гусакові на Мостищині провели традиційну ходу з Яблуневою ялинкою (ФОТО)

У четвер, 19 січня, в с. Гусаків Мостиського району вже традиційно відбулося Свято Яблуневої сосни

Про це повідомляє сайт Мостиської районної державної адміністрації. На захід з’їхалися люди з усіх навколишніх сіл району. Цьогоріч розпочалося дійство на подвір’ї сім’ї Савки. Прикрашену яблуками сосну, мов наречену, піднесли хлопці на рамена та понесли до церкви Успення Пресвятої Богородиці. Як заведено, подія розпочалася з освячення. Місцевий священик промовив молитву й окропив усіх присутніх йорданською свяченою водою. Біля ялинки зібралися молоді парубки та чоловіки. Вони купували найгарніші яблучка для своїх дівчат, дружин і матерів, після чого отримували право на перший танець.

Гостей свята привітав голова Шегинівської об’єднаної територіальної громади І. Кривейко. Він подякував за продовження такої гарної традиції та побажав усім гарного святкового настрою і вдалих торгів.

Далі процесія вирушила до Народного дому з традиційною колядою «Согласно співайте…» Там гостинно зустріли Яблуневе дерево і почався традиційний торг, де хлопці та чоловіки купували яблука, щоб подарувати своїм коханим матерям, дружинам і дівчатам… бо «хто хоче щастя мати – не треба більше, ніж те яблуко придбати за символічний гріш… Й дарувати щиро коханій чи сестрі,щоб в хаті було мирно врожайно на столі!».

Упродовж свята лунали колядки, щедрівки, завітав у гості й дитячий вертеп, а ще було безліч традиційних забав.

Усі яблука розпродали. Найдорожче яблуко купили за 2000 гривень. А народні гуляння продовжили до світанку.

Довідково. Зі слів місцевих мешканців, дерево для прикрашеннями яблуками вибирають лише неодружені сильні хлопці. Сосна має мати товстий стовбур, адже на неї вішатимуть багато яблук. Гілки зв’язують у так звані куполи. Далі дерево зв’язують у формі корони. Яруси ялинки символізують Святу Трійцю – Бога Отця, Бога Сина, і Духа Святого.

Підготовлене дерево рясно прикрашають яблуками. Для цього молодь збирається вдома в однієї із господинь.

Існує легенда, що коли хрестили Ісуса Христа, бідні люди не мали що йому подарувати. Тож вирубали в лісі сосну в дар, та поки принесли до Сина Божого, вона вкрилася червонобокими яблуками.

Традицію яблучної ялинки майже забули в радянські часи. Та в роки Незалежності вона відродилася і вже понад 20 років молоді люди щозими знову готують святкове деревце. Між собою вирішують, у кого з неодружених цьогоріч готуватимуть яблуневу ялинку.

За словами місцевих дівчат, прикрашати «яблуневу» ялинку – велика честь. На оздоблення використовують 140 кг яблук, сірники та шнури.

«Інструмент для прикрашання – саморобний, спеціальний гачок, – говорить «яблунева» майстриня Надія Сидір. – Техніка роботи не надто складна: беремо яблуко, з одного боку пропихаємо гачок, беремо шнурок на половину, пропихаємо в другу сторону. Робимо петельку, кілька сірників – і чіпляємо яблуко».

Голову ялинку всім селом із ліхтарями і феєрверками несуть до церкви на освячення, а потім у місцевий клуб на торги.

Найдешевші яблука – знизу ялинки, а ті, що вище – дорожчі. Найбільше ціниться яблуко з самого вершечку. У Гусакові кажуть: подарувати дівчині яблуко-верхівку – те саме, що освідчитися.

Усі вторговані гроші відкладають на наступну ялинку та на організацію в селі вечірок для молоді.