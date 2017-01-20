У Червонограді відкриють виставку «Дитячий світ Анастасії Пури»

Дівчинка народилась у Румунії, звідки родом її матір, а нині мешкає в Червонограді

2010 року сім’я переїхала в Україну й уже сьомий рік Анастасія проживає в рідному місті батька – Червонограді. Анастасії Пурі десять років. З першого класу дівчинка відвідувала гуртки «Вироби з полімерної глини», «Художня студія». Але зупинила свій вибір на малюванні. І уже другий рік навчається у Червоноградській дитячій школі мистецтв. Школярка пише акриловими фарбами, захоплюється технікою мастихін, цікавиться дизайном, декупажем. Свої творчі ідеї вона втілює і в цікаві вироби з полімерної глини.

У Палаці Потоцьких (Червоноградська філія Львівського музею історії релігії) юна художниця презентуватиме 24 живописні полотна. Це вже друга персональна виставка Анастасії Пури (перша відбулася у червоноградському Народному домі). Серед робіт – зимові й осінні пейзажі, флористичні натюрморти, анімалістика і, як характерно для багатьох дівчаток, лялькові мотиви. Глядачі зможуть побачити й вироби в техніці декупаж, з полімерної глини, дерева.

Відкриття виставки «Дитячий світ Анастасії Пури», четвертокласниці Червоноградської загальноосвітньої школи № 5, відбудеться в середу, 25 січня, о 14 годині, в приміщенні музею, що в Червонограді на вулиці Пушкіна, 10.

Виставка триватиме до кінця лютого.