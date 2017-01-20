У центрі Львова просіла бруківка після ліквідації аварійної ситуації

На вул. Стефаника просіла бруківка після ліквідації аварійної ситуації на водопроводі. ШРП Галицького району ліквідує посідання.

Як розповів Андрій Зозуля, заступник голови Галицької РА, на даному відрізку дороги проводилися аварійно-ремонтні роботи ЛМКП «Львівводоканал». Після ліквідації аварійної ситуації, ШРП Галицького району виконало роботи по відновленню замощення.

«Після ліквідації аварійних ситуацій, місця розриттів зазвичай просідають. Це пов’язане з вологістю ґрунту та динамічним навантаженням на цей відрізок дороги. Тому їх потрібно підсипати.

ШРП Галицького району, яке займається відновленням благоустрою в центральні частині, після наших робіт, ліквідує просідання», – розповіли у ЛМКП «Львівводоканал», інформує прес-служб ЛМР.