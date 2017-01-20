Сьогодні православні святкують Різдво Івана Хрестителя

20 січня святкуємо Собор Предтечі та Хрестителя Господнього св. Івана Хрестителя, у народі — Івана Хрестителя, Івана Бражника.

Іван народився в сім’ї священика Захарії та Єлисавети, родички Богородиці, коли вони були у похилому віці й уже не сподівалися мати дітей. Предтеча означає «попередник». Святий Іван, за церковними переказами, був посланий Богом, щоб допомогти людям підготуватися до з’явлення Ісуса Христа. Іван Хреститель своїм суворим способом життя дав взірцевий приклад святого життя. За відважне проповідування Іванові відрубали голову. Частина його святих мощей похована у Севастії.

Інша назва цього свята – Посвятки. Цього дня хазяїн дому встає рано-вранці й пригощає свійських тварин тим хлібом-сіллю, що лежав під образами ще від «багатої куті». За народними уявленнями, ці різдвяні дари зроблять худобу плідною.

Кажуть: «Іван Предтеча бере свята на плечі», оскільки завершується цикл різдвяних свят. Прибираючи кутю з покуті, примовляли: «Узвар на базар, кутя – з покуття».

З цього дня починається період сватань та весіль, коли можна вже було вживати скоромину та випивати, звідки й вислів «празник – Іван-бражник» і відповідно народна назва свята – Івана Бражника.

Починається М’ясоїд, або М’ясниці, та період жіночих вечорниць із роботою. Від Різдва до «Івана» жінки ховали свої починки – «щоб лихий ниток не плутав». А вже від цього дня жінки бралися до роботи. Щоправда, на Івана вони лише діставали свої кужелі, оглядали їх, але працювати ще не сідали. Молодиці йшли в шинок, там сходилися родичі або сусіди, пили горілку, співали веселих пісень і примовляли: «Тільки й притики, що починки превеликі!»

У головні зимові свята – Різдво, Новий рік, Водохреща – жінки й дівчата не ходили по воду – це робили за них чоловіки й парубки. А чоловікам від Різдва Христового до дня Івана Хрестителя не можна було ходити в шинок – гріх великий, адже вода ще не освячена. Зате на Івана молодиці ставили їм могорич – «за те, що добре воду носили».