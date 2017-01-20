Roshen закрив Липецьку кондитерську фабрику

Корпорація Roshen прийняла рішення зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики (Росія). Таке рішення прийняте з економічних і політичних причин, повідомила прес-служба корпорації. “Повна зупинка виробництва і консервація виробничих і інфраструктурних об’єктів заплановано на квітень 2017 г. Як повідомлялося неодноразово раніше, арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений Слідчим Комітетом Російської Федерації в рамках порушеної кримінальної справи, зробив продаж фабрики неможливою, – йдеться у повідомленні. – Починаючи з 2013 р виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося в 3 рази. Причиною тому стало і різке зниження асортименту після необґрунтованого заборони Росспоживнаглядом у 2013 році імпорту української продукції ROSHEN на територію РФ, і активна дискредитація діяльності фабрики в російських і українських ЗМІ, і тиск органів влади в ряді регіонів на торговельні організації через продажі продукції Липецької кондитерської фабрики, і зниження загального рівня купівельної спроможності населення”.

Також підкреслюється, що в зв’язку зі спадом виробництва на фабриці постійно проводилися масові скорочення персоналу. Працівників, які залишилися (близько 700 осіб), вже проінформували про зупинку діяльності фабрики. Необхідне повідомлення про масове скорочення буде подане в Липецький центр зайнятості найближчим часом.Раніше повідомлялося, що за період 2014-2016 рр. корпорація Roshen отримала і вивела в Україну дивіденди від Липецьких активів в розмірі $72,06 млн.