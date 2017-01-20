Roshen закрив Липецьку кондитерську фабрику

Повна зупинка виробництва і консервація виробничих і інфраструктурних об’єктів запланована на квітень 2017 року.
Корпорація Roshen прийняла рішення зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики (Росія). Таке рішення прийняте з економічних і політичних причин, повідомила прес-служба корпорації.
“Повна зупинка виробництва і консервація виробничих і інфраструктурних об’єктів заплановано на квітень 2017 г. Як повідомлялося неодноразово раніше, арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений Слідчим Комітетом Російської Федерації в рамках порушеної кримінальної справи, зробив продаж фабрики неможливою, – йдеться у повідомленні. – Починаючи з 2013 р виробництво продукції на Липецькій кондитерській фабриці скоротилося в 3 рази. Причиною тому стало і різке зниження асортименту після необґрунтованого заборони Росспоживнаглядом у 2013 році імпорту української продукції ROSHEN на територію РФ, і активна дискредитація діяльності фабрики в російських і українських ЗМІ, і тиск органів влади в ряді регіонів на торговельні організації через продажі продукції Липецької кондитерської фабрики, і зниження загального рівня купівельної спроможності населення”.