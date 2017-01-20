Римо-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ запрошує на зустріч Тезе та лекцію про подружжя

Римо-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ спільно із мандрівним осередком «Вогні Святого Ельма» запрошує львів’ян на зустрiч в дусі Тезе (Taize) зі співами канонів Тезе.

Зустріч відбудеться у п’ятницю, 20 cічня, о 19.00 год., в каплиці УКУ (вул. Хуторівка, 35 а). Окрім того, о 18.30 год. розпочнеться Свята Меса, інформує прес-служба ЛМР.

Нагадаємо, ця зустріч – один з етапів приготування до паломництва в Taize (Франція), літньої зустрічі в Гаміна (біля Гельсінкі, Фінляндія) і зимової зустрічі в Базелі.

Також у рамках зустрічі відбудеться перша лекція із циклу «Як досягнути щасливої сім’ї?» на тему подружжя і сім’ї.