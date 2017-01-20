Приватбанк попередив клієнтів про небезпеку наразитися на шахраїв.

“За останні дні ми отримали багато сигналів від клієнтів щодо SMS з інформацією, що їхні рахунки та картки буде заблоковано з різних причин, та дзвінків нібито від служби безпеки банку, – Звертаємо вашу увагу, що ці повідомлення є фейковими, та просимо ігнорувати цю інформацію, не телефонувати на зазначені в SMS номери та не поширювати необґрунтованих чуток!

Нагадуємо, що ПриватБанк ніколи НЕ ЗАПИТУЄ конфіденційних даних клієнта!

ПриватБанк не запитує персональних даних клієнтів у телефонному режимі та закликає клієнтів не телефонувати у відповідь на незнайомі номери.

Щоб убезпечити себе від шахрайства, слід завжди пам’ятати, що головна умова фінансової безпеки – нерозголошення конфіденційних даних, таких, як ПІН-код картки, пароль доступу до рахунку або послуг банку, CVV-код картки, строк її дії, номер паспорта, ІПН тощо. Це конфіденційна інформація, і передача її третім особам категорично заборонена.

Ми підготували декілька простих правил безпеки privatbank.ua/safeness/, дотримуючись яких ви не стане об’єктом шахрайства”.