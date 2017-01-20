Потребуючі у Львові можуть безкоштовно поїсти та попити гарячого чаю у соціальних їдальнях

Львів соціальний. Для потребуючих у Львові щоденно функціонують соціальні їдальні, де кожен може прийти і безкоштовно поїсти та попити гарячого чаю.

Окрім харчування, люди, які з певних причин опинилися у кризових умовах життя, прийшовши у такі пункти, отримують моральну підтримку та спілкування, інформує прес-служба ЛМР.

Зокрема, благодійні їдальні на щоденній основі забезпечують харчуванням потребуючих львів’ян. Як розповіли в управлінні соціального захисту ЛМР, у Львові щоденно функціонують їдальня святого Йосифа, що на вул. Б. Хмельницького, 189,а (організатор – згромадження сестер «Мілес Єзу») та соціальна їдальня на вул. Городоцькій, 319,а (організатор – храм Христового Воскресіння спільно з міським управлінням соціального захисту). Також щочетверга, у сквері біля Порохової вежі, функціонує мобільний пункт харчування, який організовує ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя» спільно з міським управлінням соціального захисту.