Поліція викрила заступника керівника Львівської митниці, який збирав “данину” з підлеглих

Оперативники Національної поліції затримали одного з керівників Львівської митниці, коли той отримував від свого підлеглого гроші про це 20 січня повідомляє прес-служба Нацполіції.

Як стало відомо, посадовець організував на митниці схему поборів. Зокрема, підлеглі зловмисника мали сплачувати “данину”, щоб залишитися на своїх посадах після реформування митниці.

“Щоб убезпечити себе від покарання та уникнути відповідальності, посадовець долучив до корупційної схеми старшого інспектора відділу контрабанди цієї самої митниці як посередника”, – йдеться у повідомленні.

За повідомленням, затримання відбулося, коли зловмисник отримував від підлеглого 34 тис. грн та $4 тис. У посередника також вилучили $1,6 тис. Окрім того, у нього дома знайшли ще $10 тис. які він мав передати посадовцю митниці.

Про подію також написав у соцмережі головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, зловмисником виявився в.о. заступника начальника Львівськоі митниці державної фіскальної служби, який “вимагав гроші від підлеглих працівників як щомісячну “данину” з тих, хто перетинає митний кордон держави”.