Організатора групи наркоторговців заарештували

За клопотанням прокуратури Львівської області суд арештував організатора злочинної групи, яка збувала наркотики

Учора, 19 січня, Галицький районний суд м. Львова за клопотанням прокуратури Львівської області обрано запобіжні заходи затриманим напередодні 4 особам, підозрюваним у зберіганні з метою збуту та збуті небезпечних наркотичних речовин (метадону) за сприяння працівників поліції. Одного з них додатково підозрюють у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Зокрема, організатору діяльності мережі збуту наркотичних засобів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в сумі 2 млн. грн., двом його співучасникам теж арештовано із визначенням застави у 128 тис. грн., ще одному підозрюваному суд обрав цілодобовий домашній арешт із покладенням обов’язку носити електронний засіб контролю.

Окрім цього, Галицький районний суд м. Львова вирішує питання щодо накладення арешту на рухоме та нерухоме майно керівника вказаної злочинної групи, у вигляді транспортного засобу марки «Lexus LX 570» та трьох квартир, що розташовані в м. Львові, оскільки вказане майно підозрюваний активно використовував у своїй злочинній діяльності, – додали у прес-службі прокуратури Львівської області.