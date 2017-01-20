Найближчими днями на дорогах міста й області – ожеледиця

Водіїв просять бути обережними, дотримуватися безпечної дистанції та вмикати фари

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 21-23 січня на дорогах міста та області – ожеледиця. Зокрема, завтра, 21 січня, у Львові часом падатиме невеликий мокрий сніг і сніг. Слабке налипання мокрого снігу, вдень слабка ожеледь. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

22 січня очікується без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, в горах 10 – 15 ° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

23 січня прогнозують погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Мерія застерігає водіїв бути максимально уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, обов’язково вмикати фари. Слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості та стан транспортного засобу.

Максимально обережними просять бути й пішоходів: носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях.