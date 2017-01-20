На українсько-польському кордоні знайшли мертвим прикордонника

Уранці в п’ятницю, 20 січня, у пункті пропуску “Краковець” на українсько-польському кордоні у Львівській області виявили тіло прикордонника. Про це повідомили в прес-службі Мостиського прикордонного загону.

За наявними даними, загиблий військовий заступив на чергування в нічну зміну 19 січня, його тіло знайшли в одному з приміщень пункту пропуску.

Зараз на місці працюють представники правоохоронних органів, які з’ясовують обставини і причини загибелі прикордонника.