На Сокальщині кінь смертельно травмував чоловіка

Протягом майже трьох тижнів медики намагалися врятувати життя травмованому чоловікові, однак їх зусилля виявилися марними.

У Червоноградський відділ поліції 19 січня надійшло повідомлення з реанімаційного відділення міської лікарні про смерть 49-річного жителя одного із сіл Сокальського району.

Чоловік був доставлений до медичного закладу 31 грудня минулого року з діагнозом: важка відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа та забій головного мозку важкого ступеня.

За попередніми даними, потерпілого вдарив копитом кінь, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.