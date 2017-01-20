Сьогодні, 20 січня, на своєму засіданні виконавчий комітету ЛМР ухвалив рішення про затвердження календарного плану загальноміських централізованих заходів на 2017 рік і сум їх фінансування за кошти міського бюджету

«З міського бюджету Львова на реалізацію загальноміських заходів передбачено 5 млн 700 тис грн. Фактично, це ті заходи, які охоплюють широкий спектр інших дійств. Зокрема: День міста, День незалежності і відзначення ювілейних та пам’ятних дат, заходи, які відбуваються в межах низки загальноміських програм. Велику частина цих подій організовують наші комунальні установи культури, а ще частину – громадські організації.

Спільно з бюджетною та профільною депутатською комісією культури опрацювали ті заявки, які до нас надійшли від громадських організацій, від установ культури. Зробили розподіл по програмі. Наприклад, на конкурс соціально-культурних проектів затвердили 700 тис. грн., а на реалізацію заходів у рамках програми міста літератури – 900 тис грн. Щодо останнього, то це будуть заходи, які організовують Форум видавців, Дитячий форум, Міжнародний літературний фестиваль, Місяць авторського читання і багато інших. Водночас ідеться про заходи, які відбуватимуться чи вже відбуваються із січня по березень. Це і «Велика коляда», і вчорашнє загальноміське освячення води.

Щодо решти пропозицій на період із квітня по грудень, ми з комісією продовжуємо опрацьовувати ці заявки, які надійшли. Їх ми затвердимо на початку березня», – зазначив Михайло Мороз, в.о. начальника управління культури ЛМР.