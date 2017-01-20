На Львівщині зловмисник порізав ножем свою односельчанку

Працівники Жидачівського відділення поліції затримали зловмисника та повідомили йому про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

У Жидачівське відділення поліції 19 січня близько шостої ранку на оперативну лінію 102 звернувся мешканець одного зі сіл району, котрий повідомив, що візуально знайомий чоловік спричинив тілесні ушкодження їх односельчанці.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили у власному будинку 54-річну жінку з чисельними колото-різаними ранами в області живота та плечей.

Каретою швидкої медичної допомоги поранену було доставлено у хірургічне відділення місцевої лікарні, де медики діагностували у неї «проникаючі ножові поранення черевної порожнини, живота, тонкого кишківника, внутрішня кровотеча, різано-колоті рани грудної клітки та плеча».

Як встановили правоохоронці, вночі, близько 1.30, до жінки прийшов 23-річний односельчанин. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та вимагав впустити його у будинок. Коли господарка відмовила нічному гостю, він завдав їй кілька ударів ножем.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Також йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.