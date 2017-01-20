На Львівщині пропонують для оренди майже 900 ставків

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА інформує про вільні водні об’єкти, які можуть передавати в оренду

Ставки надаватимуть у користування на земельних торгах в комплексі із земельними ділянками, на яких вони розташовані. Тож у департаменті просять звертатись усіх громадян, котрі мають намір узяти в оренду ставок та розпочати бізнес із риборозведення чи рекреації. Із переліком водних об’єктів можна ознайомитися за посиланням.

Зразок заяви щодо внесення ставків до переліку об’єктів, які будуть передаватися в оренду, доступний тут.

На сьогодні в області є 3085 ставків, з них у користуванні перебувають 1456. Вільними залишаються 1629 водних об’єктів, з них за межами населених пунктів 873, у межах – 756.