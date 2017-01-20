На Львівщині ліквідували 71 несанкціоноване сміттєзвалище

У Держекоінспекції Львівщини надали інформацію щодо поводження з відходами в області

За підсумками проведених державних контролів у 2016 році на території Львівської області виявлено 82 факти несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів загальною площею 80974 м кв. З них ліквідували 71 сміттєзвалище загальною площею 36889 м кв. Про це повідомляє Держекоінспекція Львівської області.

Усі матеріали проведених державних контролів за дотримання вимог природоохоронного законодавства за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами (в т.ч. несанкціонованих сміттєзвалищ) Держекоінспекція скерувала до місцевих держаних адміністрацій для визначення кількості, складу, властивості, вартості відходів, ступеня небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини, вжиття заходів для визначення власника відходів і вирішення питання про подальше поводження з відходами.

За даними листів від районних державних адміністрацій Львівської області, скерованих на адресу Держекоінспекції, ліквідовано 71 сміттєзвалище загальною площею 36889 м кв.

У процесі проведення планових перевірок щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями Державна екологічна інспекція у Львівській області виявила несанкціоновані сміттєзвалища на території:

Бісковицької с/р та Воютицької с/р Самбірського району;

Угрівської с/р, Завидовицької с/р Городоцького р-ну;

Мурованської с/р Старосамбірського р-ну;

Рясне-Руської с/р, Бердихівської с/р та Верблянської с/р, Домажирської с/р, Ясниської с/р, Дрогомишльської с/р, Порічанської с/р Яворівського р-ну;

Ямпільської с/р, Пикуловичівської с/р, Давидівської с/р Пустомитівського р-ну;

Малнівської с/р Мостиського р-ну.

За підсумками зазначених перевірок Держекоінспекція видала приписи щодо ліквідації виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ.