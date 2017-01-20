На Львівщині чоловік заплатив шахраю, щоб у США залагодити справу брата із ДТП

Потерпілий перерахував на картковий рахунок зловмисника 8500 гривень, необхідні для «вирішення питання».

До Старосамбірського відділення поліції 18 січня звернувся за допомогою 51-річний житель району. За словами чоловіка, три дні тому йому зателефонував невідомий. Він представився працівником поліції та повідомив, що брат потерпілого, який мешкає у місті Чикаго (США), скоїв дорожньо-транспортну пригоду. І для того, аби залагодити справу, необхідні кошти.

Шахрай назвав суму та номер карткового рахунку, на який чоловік перерахував гроші. Згодом заявник дізнався, що брат не причетний до жодного ДТП і звернувся за допомогою до поліції.

За даним фактом правоохоронці проводять слідчі дії, встановлюють особу зловмисника. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.