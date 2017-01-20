На Бродівщині зловмисник ошукав дівчину, яка загубила телефон

Пообіцявши повернути за винагороду «знайдений» мобільний телефон, шахрай видурив у потерпілої 1000 гривень.

У Бродівське відділення поліції звернулася за допомогою 20-річна мешканка одного із сіл району. Заявниця повідомила, що 18 січня загубила мобільний телефон SAMSUNG G3. Виявивши його зникнення, дівчина розмістила в Інтернеті оголошення з проханням повернути пристрій за винагороду.

На номер, зазначений в оголошенні, зателефонував невідомий чоловік. Він сказав, що знайшов «Самсунг» та готовий віддати його за тисячу гривень.

Коли заявниця прийшла у призначене місце зустрічі, їй зателефонували вдруге. Зловмисник повідомив, що за кілька хвилин його дружина принесе телефон, а за той час дівчина має перерахувати гроші через найближчий термінал на номер мобільного, який він назве. Хоча кошти були перераховані, ніхто на зустріч не прийшов, а шахрай перестав виходити на зв’язок.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.