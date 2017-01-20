Минулоріч на Львівщині збудували та відновили понад 80 км лісових доріг

У 2016-му році державні лісництва збудували та відновили на Львівщині 82,8 кілометрів лісових доріг.

Лідерами у цьому напрямку вже традиційно залишаються Сколівське, Славське та Турківське лісогосподарства, інформує прес-служба ЛОД.

Зокрема, торік за власні кошти держпідприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства проклали 18,3 км доріг з твердим покриттям, 12,8 км ґрунтових доріг або земляного полотна, а також реконструювали та відновили 51,7 км.

“Ми повністю виконали заплановані обсяги будівництва нових та відновлення раніше збудованих лісових доріг, – розповідає начальник управління Анатолій Дейнека. – Активна робота у цьому напрямку продовжується. І у 2017 році вже заплановано прокласти та реконструювати близько 80 кілометрів лісових доріг”.